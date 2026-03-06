Der Auenschutzpark in Auenstein (AG).

Polizeirapport

Jetzt ist klar, was hinter dem lauten Knall im Naturschutzgebiet Auenstein steckte

Am Mittwoch meldete ein spanisches Ehepaar, das im Auenschutzgebiet in Auenstein unterwegs war, der Polizei einen lauten Knall. «Aufgeschreckt verliessen sie das Waldgebiet», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Daraufhin startete die Polizei einen Zeugenaufruf. Es kamen diverse Meldungen zusammen, die ebenfalls einen lauten Knall im Naturschutzgebiet meldeten. Nun ist klar, was den Knall verursacht hat: «Beim lauten Knall handelte es sich um einen Jäger, der im Auftrag vom Kanton, Kormorane jagte.»

Beim Auenschutzpark in Auenstein handelt es sich um ein Naturschutzgebiet, das sich über mehrere Gebiete entlang den Flüssen des Kantons Aargau erstreckt. Dieses wurde nach einer Volksinitiative erfolgreich renaturiert. (leo)