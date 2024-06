Am Dienstagmorgen ist ein 34-Jähriger am Matterhorn tödlich verunglückt. Bild: Kantonspolizei Wallis

Polizeirapport

Skibergsteiger stürzt am Matterhorn aus 4000 Metern in die Tiefe

Am Dienstagmorgen ist ein Skibergsteiger beim Befahren der Ostwand des Matterhorns abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Das hat die Kantonspolizei Wallis in einer Meldung mitgeteilt.

Am frühen Morgen waren zwei Alpinisten gemeinsam zu einer Tour am Matterhorn aufgebrochen, schreibt die Polizei weiter. Auf einer Höhe von etwa 4000 Metern über Meer hätten die beiden die Ostwand des Matterhorns befahren, wobei einer der beiden Alpinisten aus bisher ungeklärten Gründen das Gleichgewicht verloren habe und in die Tiefe gestürzt sei.

Sein Begleiter habe sofort die Rettungskräfte alarmiert, diese konnten aber nur noch den Tod des abgestürzten Alpinisten feststellen.

Beim Opfer handelte es sich um einen 34-jährigen Italiener, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

(hah)