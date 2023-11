Polizeirapport

Grossbrand in Industrielager in Lumino TI ausgebrochen

In einem Industrielager in Lumino TI bei Bellinzona ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das vom Wind angefachte Feuer breitete sich schnell über das Gebäude aus. Es verursachte dichten Rauch in der Umgebung. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand.

Der Brand brach aus noch unbekannten Gründen gegen 13.30 Uhr aus. Mehrere Feuerwehren sowie Spezialisten der Abteilung für Luft-, Wasser- und Bodenschutz waren vor Ort, wie die Tessiner Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten waren gegen 16 Uhr noch im Gange.

Die Behörden empfahlen den Anwohnenden als Vorsichtsmassnahme, die Fenster nicht zu öffnen und sich dem Brandort nicht zu nähern. Die Kantonsstrasse wurde am Brandort gesperrt. (sda)