Die junge Schweizerin wandte sich an die spanische Polizei. Bild: imago stock&people

Polizeirapport

Schweizerin wird in Palma überfallen – und spürt Täter von der Schweiz aus auf

Eine Schweizer Touristin soll vergangene Woche in Palma von einem jungen Mann sexuell belästigt und bestohlen worden sein. Als sie zurück in der Schweiz war, spürte sie den Täter gleich selbst auf.

Gegenüber der spanischen Polizei habe die 24-Jährige ausgesagt, dass sie am Donnerstag auf einer Treppe bei der Uferpromenade von Palma von einem jungen Mann begrapscht worden sei. Sie habe ihn zuvor in einer Disco kennengelernt.

Zusammen hätten sie dann in ein anderes Lokal wechseln wollen. Auf der Treppe habe er dann versucht, sie zu küssen, wogegen sie sich gewehrt habe. Anschliessend habe er sie am ganzen Körper begrapscht, auch an Brust und Po, berichtet der Diario de Mallorca.

Von der Schweiz aus geortet

Doch die junge Schweizerin wehrte sich, worauf der Mann ihr schliesslich die Handtasche klaute, in der sich ihr iPhone, ID, Geld und die Schlüssel befanden.

Der Angreifer konnte zunächst fliehen. Die 24-Jährige hatte am Sonntag einen Rückflug in die Schweiz, den sie auch antrat. Von zu Hause aus machte sie sich dann aber auf die Suche, konnte schliesslich ihr Handy und damit auch den mutmasslichen Täter orten. Was anschliessend mit ihm geschah, geht aus dem Bericht nicht hervor. (vro)