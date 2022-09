Polizeirapport

Auto brennt in Tunnel zwischen Yverdon VD und Estavayer FR

Ein Auto ist auf der Autobahn A1 zwischen Yverdon-les-Bains VD und Estavayer-le-Lac FR in einem Tunnel in Brand geraten. Die Autobahn wurde danach in Richtung Bern gesperrt.

Das Feuer brach gegen 17.50 Uhr aus, wie die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb. Betroffen war den Angaben zufolge der Tunnel Arrissoules. Ein Einsatz sei im Gang, hiess es. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Angaben über Verletzte lagen keine vor. (sda)