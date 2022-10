Polizeirapport

Brennende Gummibärchen lösen Brand in Mehrfamilienhaus aus

Ein sechsjähriger Knabe hat am Samstagnachmittag mit brennenden Gummibärchen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buchs SG ausgelöst. Eine Markise fing Feuer. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Brand ereignete sich kurz nach 15 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Technikumstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten diese eine brennende Markise eines Balkons festgestellt.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass ein sechsjähriger Junge das Feuer verursacht habe. Er befand sich laut Polizeiangaben auf einem Balkon oberhalb der betroffenen Wohnung und zündete mit einem Feuerzeug Gummibärchen an. Diese warf er hinunter. Dabei geriet die betroffene Markise in Brand. (yam/sda)