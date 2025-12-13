Polizeirapport

Chloraustritt in Hallenbad in Etoy VD – 3 Jugendliche mit Vergiftung im Spital

Im Hallenbad des Sportzentrums von Etoy VD ist am Freitagabend Chlor ausgetreten. Dabei erlitten drei 15-Jährige eine Vergiftung, 50 Personen mussten evakuiert werden.

Nach Angaben der Kantonspolizei Waadt vom Samstag mussten die drei Jugendlichen ins Spital gebracht werden. Sie befänden sich aber ausser Lebensgefahr.

Der Vorfall habe sich gegen 18.45 Uhr ereignet. Der Grund für den Chloraustritt ist nicht unbekannt. Im Einsatz standen unter anderem zwei Polizeipatrouillen und vier Ambulanzen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (sda)