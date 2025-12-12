Polizeirapport

15 Jahre alter Lehrling stirbt bei Arbeitsunfall in Bex VD

Ein 15-jähriger Lehrling ist am Donnerstag auf einer Baustelle in Bex VD beim Entladen einer Palette Ziegel von einem Lastwagen ums Leben gekommen. Das Element kippte während der Manipulation mit dem Kran des Lastwagens aus bislang ungeklärten Gründen auf ihn.

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte sei das Opfer noch am Unfallort verstorben, teilte die Kantonspolizei Waadt am Freitag mit. Mehrere anwesende Zeugen standen demnach unter Schock und wurden von einem spezialisierten Betreuungsteam unterstützt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. (sda)