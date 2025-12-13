Polizeirapport

Gruppenschlägerei in Romanshorn TG – sieben Personen verletzt

Bei einer Schlägerei in Romanshorn TG sind in der Nacht auf Samstag sieben Personen verletzt worden. Die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ereignete sich gegen 04.00 Uhr in einem Gastronomiebetrieb an der Bahnhofstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Mehrere Polizeipatrouillen mussten zur Beruhigung der Situation aufgeboten werden. Drei Männer aus Nordmazedonien im Alter von 41 und 43 Jahren wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Kosovo, eine 35-jährige Albanerin sowie zwei Schweizer im Alter von 27 und 40 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten vor Ort medizinisch versorgt werden. Zwei weitere beteiligte Männer, ein 52-jähriger Schweizer und ein 48-jähriger Nordmazedonier, blieben unverletzt. Die Hintergründe und der genaue Hergang der Auseinandersetzung werden nun abgeklärt. (dab/sda)