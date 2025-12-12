Polizeirapport

Öl verschmutzt den See bei Buchs und Werdenberg SG

Am Donnerstag ist aus einem Auto Öl in den See beim Städtchen Werdenberg neben Buchs SG geflossen. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren. Ein Schaden an Flora und Fauna ist derzeit nicht bekannt, teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Freitag mit.

Das Öl stammte aus einem Fahrzeug einer Autogarage. Es gelangte über einen Meteorschacht in den See.

Die Feuerwehr errichtete Ölsperren. Bild: Kapo SG

Der Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen und die lokalen Behörden beobachten die Situation laut Mitteilung weiter. Gegen den Verursacher werden strafrechtliche Massnahmen geprüft. (rbu/sda)