Die illegale Cannabis-Zuchtanlage befand sich in einem Industriegebäude. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Polizeirapport

Polizei hebt Hanfanlage mit 4000 Pflanzen im Baselbiet aus

Die Baselbieter Polizei hat in Zunzgen BL eine Hanf-Indooranlage mit rund 4000 illegalen, THC-haltigen Pflanzen ausgehoben. Die Anlage ist professionell betrieben worden, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Den Fund machte die Polizei im Rahmen einer Kontrolle in einem Industriegebäude am Mittwoch, wie es heisst. Mit den Pflanzen hätte Marihuana im Wert von mehreren hunderttausend Franken hergestellt werden können.

Ebenfalls gefunden wurden rund 17 Kilogramm Marihuana mit einem Verkaufswert von über 50'000 Franken, wie es weiter heisst. Die Staatsanwaltschaft habe gegen die Betreiber der Anlage ein Strafverfahren eröffnet.

(sda)