Polizeirapport

Wolf im Kanton Obwalden von Auto überfahren

Ein Wolf in der Wildnis. Bild: shutterstock

Am frühen Sonntagmorgen ist in Giswil OW ein Wolf von einem Auto überfahren worden. Das männliche Jungtier wurde beim Unfall getötet. Personen wurden beim Unfall keine verletzt.

Um 4.20 Uhr sei beim Wildhüter die Meldung eingegangen, dass im Gebiet Gehri, Kleinteil Giswil, ein Wolf von einem Auto überfahren worden sei, teilte das Amt für Wald und Landschaft des Kantons Uri am Sonntagabend mit. Der Wildhüter habe sich sofort an die Unfallstelle begeben und dort den Tod des Wolfes festgestellt. Personen seien beim Unfall nicht verletzt worden. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden, wie es weiter hiess.

Beim Wolf handle es sich gemäss Ersteinschätzung der Wildhut um ein junges, männliches Tier. Das Tier werde zur weiteren Untersuchung ans Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit (FIWI) nach Bern gebracht. Herkunft und Abstammung des Tieres seien noch nicht bekannt. In letzter Zeit seien keine weiteren Hinweise auf Wolfspräsenz in Obwalden eingegangen. (sda)