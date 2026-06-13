Polizeirapport

Wohnungsbrand in Schlieren ZH: 2 Personen leicht verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung in Schlieren sind am späten Freitagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von über hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Die Meldung über das Feuer an der Zürcherstrasse ging kurz vor 23.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen.

Die Bewohnenden des Gebäudes konnten sich ins Freie retten. Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein Rettungsdienst brachte gemäss Mitteilung zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in ein Spital. Die vom Brand betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die übrigen Bewohnenden des Mehrfamilienhauses konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die genaue Brandursache wird nun von der Kantonspolizei Zürich untersucht. (sda)