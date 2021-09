Schweiz

Polizeirapport

Junger Mann ertrinkt bei Pedalofahrt in Ouchy VD



Junger Mann ertrinkt bei Pedalofahrt in Ouchy VD

Ein 23-jähriger Mann ist am späten Sonntagnachmittag beim alten Hafen in Ouchy VD ertrunken. Der Einheimische hatte mit zwei anderen Personen einen Ausflug mit dem Pedalo gemacht, wie die Kantonspolizei Waadt am Montagmorgen mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen sei der 23-Jährige beim Schwimmen nicht mehr an die Oberfläche gekommen, heisst es in der Mitteilung. Die Rettungskräfte hätten später den leblosen Körper des jungen Mannes gefunden und erfolglos versucht, ihn wiederzubeleben.

Die Seebrigade der Kantonspolizei Waadt und die zuständige Polizeiabteilung übernahmen die Ermittlungen zur Unfallursache. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung