Die Kantonspolizei Thurgau klärt die genauen Umstände dieses Vorfalls ab, wie sie am Samstag mitteilte. Bild: keystone

Polizeirapport

Pfyn TG: 22-Jähriger stürzt aus dem Fenster und stirbt

Ein 22-jähriger Mann ist am Freitag in Pfyn TG aus einem Fenster gestürzt und später im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die genauen Umstände dieses Vorfalls ab, wie sie am Samstag mitteilte.

Laut dem Communiqué ereignete sich der Sturz gegen 18.30 Uhr an der Steckbornstrasse. Der junge Deutsche fiel aus einem Fenster des zweiten Stocks einer Liegenschaft. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte ihn die Rega ins Spital, wo er in der Nacht auf Samstag verstarb. (sda)