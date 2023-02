Polizeirapport

Mann bei Schiesserei im Berner Jura getötet – Täter stellt sich

Bei einer Schiesserei im bernjurassischen Sonceboz ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Der mutmassliche Schütze stellte sich einige Stunden später der Kantonspolizei Bern.

Diese hält ein Beziehungsdelikt für denkbar, wie sie im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Ermittlungen liefen am frühen Abend weiter auf Hochtouren. Details wurden zunächst nicht bekannt; so gab es keine näheren Angaben zur Identität des getöteten Mannes und des mutmasslichen Täters.

Die Schiesserei hatte sich gegen 12.30 Uhr in der Nähe einer Tankstelle am Ortsausgang ereignet. Ein Mann soll mehrmals auf einen anderen Mann geschossen haben und dann mit dem Auto in Richtung des Col du Pierre Pertuis zwischen Sonceboz und Tavannes geflüchtet sein. Lokale Medien berichteten von vier Schüssen.

Das Opfer erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Im Rahmen der gross angelegten Polizeiaktion wurden mehrere Strassen des Dorfs abgeriegelt. Auch wurde die Strasse zwischen Tavannes und Sonceboz-Nord in beide Richtungen gesperrt.

Wo sich der mutmassliche Täter der Polizei stellte, war zunächst nicht bekannt. Die Sicherheitskräfte gingen am Abend davon aus, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestand.

