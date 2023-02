Bahnhof Basel SBB. Bild: keystone

Polizeirapport

Frau wird Opfer eines Sexualdelikts – im Veloparking des Bahnhofs Basel

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch in Basel an einer 46-jährigen Frau sexuell vergangen. Die Tat ereignete sich beim Veloparking unter dem Bahnhof SBB, der Täter ist flüchtig.

Zum Sexualdelikt kam es um 15 Uhr in einer selbstreinigenden Toilettenanlage, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Ein Passant habe Lärm gehört und den Mann angesprochen, worauf dieser in unbekannte Richtung geflüchtet sei. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.

(yam/sda)