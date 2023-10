Polizeirapport

Zwei Männer überfallen Porschefahrer in Zürich und klauen Luxusuhr

Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in Zürich einen Autofahrer überfallen und ihm eine Luxusuhr vom Arm geraubt. Dabei wurde der Autolenker leicht am linken Arm verletzt. Die Uhr hat einen Wert von mehreren zehntausend Franken.

Der Überfall ereignete sich, als der Porschefahrer an einer Ampel am Hirschengraben wartete, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Anschliessend flüchteten die beiden Täter auf einem dunklen Motorroller Richtung Central. (bal/sda)