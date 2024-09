Polizeirapport

Mann in Baden nach Streit angeschossen – Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

Am Samstagmorgen ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei wurde ein Mann offenbar angeschossen. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus.

Der Polizeieinsatz in Baden in der Nähe des Hotels Linden sei noch immer im Gang, sagt Daniel Saridis von der Medienstelle der Kantonspolizei Aargau gegenüber «ArgoviaToday». Offenbar seien in den eskalierten Streit zwei Männer verwickelt gewesen. Dabei seien Schüsse gefallen, eine Person wurde verletzt, wie es weiter heisst.

Im Rahmen des Vorfalls habe es diverse Anhaltungen von Personen gegeben, ob der Täter unter diesen Personen sei, könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen.

Bild: KEYSTONE

Auch über die Schwere der Verletzungen des Mannes lasse sich noch nichts sagen.

Die Mellingerstrasse ist wegen des Einsatzes der Blaulichtorganisationen gesperrt – ab dem Kreisel Burghalde bis zur Kreuzung Schulhausplatz.

Die Polizei werde später mittels Mitteilung über den Einsatz in Baden informieren.

Update folgt ... (Rahel Stähli / ZüriToday)