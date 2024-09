Polizeirapport

Mann bei Schiesserei in Baden AG verletzt

Bei einem Schusswechsel am frühen Samstagmorgen in Baden AG ist ein Mann verletzt worden. Ein zweiter, mutmasslich an der Schiesserei beteiligter Mann, wurde verhaftet.

Der Polizei sei gegen vier Uhr morgens alarmiert worden, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage zu einem Bericht des Onlineportals blick.ch. «Es sind mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt», erklärte der Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie der Sprecher weiter ausführte, trafen die Beamtinnen und Beamten vor Ort einen Mann mit einer Schussverletzung an. Ein zweiter Mann wurde verhaftet. Die Polizei klärt ab, ob er am Schusswechsel beteiligt gewesen ist. Polizistinnen und Polizisten selbst gaben keine Schüsse ab.

Bild: KEYSTONE

Der Angeschossene wurde in ein Spital transportiert. Über seinen Zustand konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen. (sda)