In Muttenz und Teilen von Basel stinkts – Stoffaustritt bei Chemiefirma

Schweiz

Polizeirapport

In Muttenz und Teilen von Basel stinkts – Leck bei Chemiefirma



Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Muttenz BL und Basel zu Geruchsbelästigungen gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft in einem Communiqué am Donnerstagmorgen mitteilte, kam es in einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma zu einem Stoffaustritt.

Personen seien allerdings keine verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten das Ereignis rasch unter ihre Kontrolle gebracht. Für die Bevölkerung und die Umwelt habe aufgrund von Messungen im Betriebsareal sowie in der Umgebung keine Gefahr bestanden, hiess es weiter.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte ein Mediensprecher am Donnerstagmorgen, dass es sich um einen gasförmigen Stoff gehandelt habe. Es habe allerdings keine Explosion oder Ähnliches gegeben. Aktuell sei der Stoff nicht mehr wahrnehmbar, hiess es.

Die Ursachen für den Austritt sind laut der Medieninformation derzeit Gegenstand von Abklärungen. Die Öffentlichkeit werde bei weiteren Erkenntnissen umgehend informiert, hiess es von dem Mediensprecher. Im Einsatz standen zudem die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Polizei, das Feuerwehrinspektorat, die Sanität sowie ABC-Fachberater. (sda)