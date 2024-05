Polizeirapport

Mann wird in Tägerwilen mit Messer bedroht und ausgeraubt

Zwei Männer haben in Tägerwilen TG am Montagabend einen 23-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter stahlen gemäss der Kantonspolizei Bargeld und ein Mobiltelefon. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte. Nachdem die beiden Männer einen 23-jährigen Bewohner des Hauses bedroht hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei habe konkrete Hinweise zu den Tatverdächtigen, hiess es in der Mitteilung weiter. (rbu/sda)