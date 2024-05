Polizeirapport

Vermisste 80-jährige Frau in Chur tot aufgefunden

Eine 80-jährige Frau ist am Montag in einem Waldstück zwischen Chur und Trimmis von einem Spaziergänger tot aufgefunden worden. Die Seniorin war vor einer Woche von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden.

Eine umfangreiche Suchaktion nach ihr war erfolglos verlaufen, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die in der Region wohnhafte Einheimische war zuletzt bei einem Seniorenzentrum in Chur gesehen worden.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt die Umstände, die zum Tod der Vermissten führten. «Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, ein Delikt steht aber nicht im Vordergrund», sagte dazu Polizeisprecher Roman Rüegg. (sda)