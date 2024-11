Polizeirapport

Interregio fährt in Cham ZG in ein Fussballtor – Passagiere müssen Zug verlassen

Ein Interregio-Zug ist am Sonntagabend in Cham ZG in ein kleines Fussballtor gefahren, das Unbekannte aufs Gleis gestellt hatten. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber Sachschaden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

Der vom Tor blockierte Zug. Bild: zuger polizei

Die Lokführerin hatte eine Schnellbremsung eingeleitet, konnte die Kollision mit dem 200 mal 130 Zentimeter grossen Metallgestell aber nicht verhindern. Die Zugskomposition überfuhr das Fussballtor. Die Reisenden mussten den Interregio verlassen, der darauf nach Zürich zurückfuhr.

Das Tor stammt laut den bisherigen Erkenntnissen vom Areal des Schulhauses Kirchbühl in Cham. Die Strafverfolgungsbehörden erliessen einen Zeugenaufruf. Zudem riefen sie die unbekannte Täterschaft auf, sich selbständig bei der Polizei zu melden. (dab/sda)