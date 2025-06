Polizeirapport

Auto fährt in Luzerner Café – mehrere Verletzte

In Luzern ist es am frühen Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein Auto ist in ein Café im Luzerner Würzenbachquartier gefahren.

Die Luzerner Polizei bestätigt einen Einsatz gegenüber «Zentralplus» und spricht von mehreren Verletzten. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Aufgrund des Einsatzes ist die Würzenbachstrasse für den Individualverkehr derzeit gesperrt. Die Durchfahrt für den öffentlichen Verkehr ist hingegen gewährleistet. (hkl)

Update folgt ...