Autofahrer übersieht Töff – Motorradfahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines weissen BMW hat am Donnerstagmorgen in Kriegstetten (SO) bei der Einfahrt auf die Autobahn A1 einen Motorradfahrer angefahren. Der Motorradlenker wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.

bild: kapo so

Der Unfall ereignete sich kurz nach 06.20 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Der Automobilist habe den Motorradfahrer offenbar übersehen, als er von der Gerlafingerstrasse auf die Autobahn nach Zürich einbog und ihn seitlich anfuhr. Die Unfallursache klären die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn noch ab.

Der Motorradfahrer ist laut der Mitteilung schwer verletzt worden. Noch am Unfallort sei er medizinisch versorgt worden und später mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen worden.

Der Motorradfahrer musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. bild: kapo so

Wegen des Unfalls und der Rettung sei diese Autobahneinfahrt in Richtung Zürich zeitweise gesperrt gewesen.

Nebst den genannten Behörden standen auch zwei Ambulanzfahrzeuge im Einsatz und ein Abschleppunternehmen. (sda)