Das Bankgebäude wurde bei der Sprenung schwer beschädigt. Bild: kapo solothurn

Polizeirapport

«Laute Detonationen»: Diebe sprengen in Breitenbach SO Bankomaten

In der Nacht auf Freitag haben Diebe in Breitenbach SO einen Bankomaten gesprengt. Der Polizei wurden um 4 Uhr früh «laute Detonationen» gemeldet. «Dieser Bankomat sowie Teile des umliegenden Gebäudes wurden durch die Sprengung zerstört», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Bilder zeigen die verheerenden Schäden:

Die Täter konnten nach der Sprengung flüchten. Bild: kapo solothurn

Das Gebäude wurde grossräumig abgesperrt. Das genaue Ausmass des Schadens könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Verletzt worden sei jedoch niemand. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Diese konnten in einem weissen Kleinwagen in Richtung Laufen fliehen, deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.

Zeugenaufruf Personen, die Angaben zum Vorfall, zur Täterschaft, zum Fluchtweg oder allenfalls zu benutzten Tatfahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn, Telefon 032 627 81 17, in Verbindung zu setzen.

Bankomaten im Visier

Im letzten Jahr wurden in der Romandie mehrere Bankomaten gesprengt, so in Delsberg JU und Marin NE, während ein weiterer Angriff in Daillens VD fehlschlug. Die Täter konnten jeweils nicht gefasst werden.

Die Zahl der Anschläge auf Bankomaten ist im letzten Jahr leicht zurückgegangen. Laut Fedpol wurden 2025 gesamtschweizerisch 23 Anschläge verzeichnet, gegenüber 48 im Jahr 2024. (leo mit Material der sda)