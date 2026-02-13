Polizeirapport

Polizei findet in Tessiner Haus zwei Leichen

Die Tessiner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Freitag in einem Haus in Gnosca TI die Leichen einer Frau und eines Mannes gefunden. Zuvor war bei der Notrufzentrale nachts um drei Uhr ein Notruf eingegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In ihrem Communiqué spricht sie von einer «Bluttat» und sagt, laut den bisherigen Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Angaben würden nicht gemacht. Gnosca ist ein kleines Dorf in der Nähe des Tessiner Hauptorts Bellinzona und heute Teil dieser Gemeinde. (sda)