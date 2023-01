Polizeirapport

Navi im Blick und Alkohol im Blut: Irrfahrt in Sulz AG endet auf Spielplatz

Bild: Kapo ag

Eine alkoholisierte Autolenkerin hat am Mittwoch in Sulz AG ihrem Navigationsgerät vertraut - und ist so auf einem leeren Spielplatz vor der Dorfschule gelandet. Die 41-jährige Österreicherin fuhr 30 Meter über eine Wiese herunter. Sie musste den Führerausweis abgeben.

Der Hauswart der Schule stellte das Auto kurz vor 13.30 Uhr auf dem Spielplatz fest, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

Bei der Irrfahrt der Autolenkerin gab es keine Verletzten. An den Einrichtungen und am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Die Kantonspolizei zeigte die Lenkerin bei der Staatsanwaltschaft an. Sie stellte bei der Lenkerin einen hohen Amten-Alkoholwert fest. (sda)