Schweiz

Polizeirapport

Auto geht im Tessin in Flammen auf – Lenker in Lebensgefahr



Ein Lenker ist am Donnerstagabend in Bodio mit seinem Auto in eine Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug fing Feuer, und der Fahrer zog sich in der Folge lebensgefährliche Verletzungen zu.

Wie die Kantonspolizei Tessin am späten Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Via Stazione. Ursache und Hergang waren zunächst unklar. Der Schwerverletzte wurde von der Rega ins Spital geflogen. (sda)

