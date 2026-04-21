Polizeirapport

Unbekannter erbeutet bei Raubüberfall auf Zürcher Hotel Bargeld

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend ein Hotel im Zürcher Kreis 7 überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Die Zürcher Stadtpolizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Der Täter betrat kurz vor Mitternacht die Lobby des Sorell Hotel Zürichberg an der Orellistrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Er begab sich direkt zum Empfang und bedrohte die Angestellten mit einer Stichwaffe. Unter Druck händigte das Personal daraufhin mehrere hundert Franken Bargeld aus.

Das Sorell Hotel Zürichberg. bild: shutterstock

Mit der Beute flüchtete der Mann anschliessend in unbekannte Richtung. Beim Überfall kam gemäss Angaben der Polizei niemand zu körperlichem Schaden.

Die Einsatzkräfte der Stadtpolizei leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Spezialisten der Kriminalabteilung haben die Ermittlungen aufgenommen und sicherten vor Ort Spuren. (hkl/sda)