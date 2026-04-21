Polizeirapport

Walliser Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter von Saxon fest

Nach dem Grossbrand in Saxon im Unterwallis am Montag hat die Stadtpolizei Martigny einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 64-jähriger Walliser gestand, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.

Das Feuer in Saxon wurde wohl vorsätzlich gelegt. Bild: keystone

Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, wie sie am Dienstag mitteilte. Trotz des Geständnisses gelte für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zu den Umständen der Tat dauerten an, hiess es weiter.

Der Brand war am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Neben zahlreichen regionalen Feuerwehren standen die Kantonspolizei, kommunale Polizeikorps sowie Einsatzkräfte der Walliser Rettungsorganisation im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Mehrere Lagerhallen sowie ein Wohnhaus wurden vollständig zerstört. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. (hkl/sda)