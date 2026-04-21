recht sonnig13°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Saxon: Walliser Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter fest

Polizeirapport

Walliser Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter von Saxon fest

21.04.2026, 12:1121.04.2026, 12:11

Nach dem Grossbrand in Saxon im Unterwallis am Montag hat die Stadtpolizei Martigny einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 64-jähriger Walliser gestand, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.

Un pompier tente de maitriser les flammes lors d&#039;un incendie ce lundi 20 avril 2026, a Saxon, Suisse. Un important incendie avec un fort degagement de fumee s&#039;est declare lundi apres-midi da ...
Das Feuer in Saxon wurde wohl vorsätzlich gelegt.Bild: keystone

Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, wie sie am Dienstag mitteilte. Trotz des Geständnisses gelte für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zu den Umständen der Tat dauerten an, hiess es weiter.

Der Brand war am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Neben zahlreichen regionalen Feuerwehren standen die Kantonspolizei, kommunale Polizeikorps sowie Einsatzkräfte der Walliser Rettungsorganisation im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Mehrere Lagerhallen sowie ein Wohnhaus wurden vollständig zerstört. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. (hkl/sda)

Mehr zum Hintergrund:

Polizeirapport
Lagerhallen und Wohnhaus in Saxon VS durch Brand zerstört