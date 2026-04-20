Polizeirapport

Töfffahrer stirbt bei Unfall in Gams SG

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist an den Folgen eines Selbstunfalls auf der Wildhauserstrasse in Gams SG ums Leben gekommen. Der Töfffahrer verlor am Freitagmorgen auf der Strasse von Wildhaus nach Gams die Kontrolle über sein Motorrad mit Seitenwagen.

Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und schliesslich auf eine angrenzende Wiese. Das Motorrad hob ab und kam einige Meter weiter auf der Strasse zum Stillstand. Dabei wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Rega flog den Verletzten ins Spital. Dort verstarb der Mann am Montag, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. (sda)