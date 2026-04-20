Das Flugzeug wurde stark beschädigt. Bild: BRK News

Polizeirapport

Kleinflugzeug stürzt im Kanton Bern ab – Pilot kommt ums Leben

Der Pilot eines Kleinflugzeugs ist am Montag im Oberaargau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am frühen Nachmittag bei Duppenthal in der Gemeinde Ochlenberg auf eine Wiese ab.

Die Einsatzkräfte hätten nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen können, teilte die Kantonspolizei Bern am Montagabend mit. Zur Unfallursache wurden noch keine Angaben gemacht. Diese werde unter der Leitung der Bundesanwaltschaft durch die Kantonspolizei Bern in Koordination mit der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SustT) untersucht, hiess es.

Bei dem Todesopfer handelt es sich gemäss der Mitteilung um einen im Kanton Solothurn wohnhaften Schweizer. Weitere Angaben zum Flug oder zur Maschine wurden in der Mitteilung nicht gemacht.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, die Feuerwehren Goldisberg und Langenthal sowie der Rettungsdienst. (sda)