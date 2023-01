Polizeirapport

Mann (34) schubst 54-Jährigen in Zürich absichtlich in die kalte Limmat

Am Mittwochnachmittag hat ein 34-jähriger Schweizer einen 54-jährigen Mann von der Rathausbrücke in Zürich in die eiskalte Limmat gestossen. Gegen den Schubser läuft nun ein Strafverfahren.

Die Wassertemperatur betrug rund 6 Grad. Bild: KEYSTONE

Um etwa 14:30 Uhr am Mittwochnachmittag erschien ein durchnässter, leicht verletzter und stark unterkühlter Mann im Polizeiposten Rathaus, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Der Mann habe angegeben, von einem anderen Mann in die Limmat gestossen worden zu sein. Für den unterkühlten 55-jährigen Schweizer wurde die Sanität aufgeboten. Die Wassertemperatur der Limmat in Zürich betrug am Mittwoch gemäss Daten des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich rund 6 Grad.

Den mutmasslichen Schubser konnte die Polizei nach kurzer Fahndung verhaften. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn ein Verfahren wegen Gefährdung des Lebens und Körperverletzung eröffnet. (sda)