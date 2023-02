Polizeirapport

Sechs Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus in St. Gallen

In St. Gallen ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Sechs Bewohnerinnen und Bewohner wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Bild: kapo st.gallen

Der Brand an der Linsenbühlstrasse war gegen 23.35 Uhr gemeldet worden, wie die Kantonspolizei St. Gallen in der Nacht auf Freitag mitteilte. Zwanzig Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die betroffenen sieben Wohnungen sind laut Mitteilung nicht mehr bewohnbar, für die Bewohnerschaft wurden Ersatzunterkünfte organisiert. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. (sda)