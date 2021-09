Schweiz

Feuerwehreinsatz bei Waldbrand in Mümliswil SO



Ein Waldbrand ist aus unbekannten Gründen am Freitagabend in Mümliswil SO ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen.

Bild: Kapo Solothurn

Das Feuer sei im Gebiet «Heiterberg»/«Genneten» am Freitag gegen 19 Uhr ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Mümliswil und Balsthal hätten den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen können.

Die Schadensfläche umfasst gemäss Polizei etwa 50 mal 50 Meter. Abklärungen zu Höhe des Schadens und zur Brandursache seien derzeit im Gang. (sda)

