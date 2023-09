Polizeirapport

Mann stürzt in Contra TI 700 Meter in die Tiefe und stirbt

In Contra in der Gemeinde Tenero TI ist am Montag ein vermisster Mann am Fusse einer Felswand tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er rund 700 Meter in die Tiefe gestürzt war.

Die genaue Unfallursache stand am Montagabend noch nicht fest, wie die Kantonspolizei Tessin in ihrer Mitteilung schrieb. Der Mann war am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden. (sda)