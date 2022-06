Neulenker beschleunigt seinen BMW – und setzt ihn in einen Bach

Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Waldibrücke derart beschleunigt, dass sich sein Auto drehte, in einen Zaun prallte und in einem Bach landete. Er und die drei Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Eine Spezialfirma musste das Auto bergen.

Bild: Polizei Luzern

Am Zaun und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. (sda)