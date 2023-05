Polizeirapport

Panne vor dem Ansturm: Gotthardtunnel ist in beide Richtungen gesperrt

Die Dauer der Sperrung ist unbekannt. Klar ist: Sie kommt zur Unzeit.

Bild: sda

Der Gotthardtunnel ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Grund dafür seien technische Probleme, wie der TCS auf Twitter schreibt.

Die Sperrung kommt zur Unzeit, denn der Pfingstverkehr zieht an. Bereits am Morgen gab es vor dem Gotthard-Nordportal einige Kilometer Stau. Inzwischen meldet der TCS zwischen Wassen und Göschenen drei Kilometer Stau. Der Zeitverlust beträgt 30 Minuten. In den nächsten Stunden wird noch viel mehr Stau erwartet.

(chmedia)