Polizeirapport

Drei Kinder verletzt bei Autocrash in Götighofen TG

Drei Kleinkinder sind beim Zusammenprall zweier Autos am Samstagmorgen in Götighofen im Kanton Thurgau leicht verletzt worden. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden an den Autos wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.

Polizeifoto vom Unfallort. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zum Unfall, weil ein 37-jähriger Autofahrer von einer Nebenstrasse in die Hauptgasse einbiegen wollte, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Dabei kollidierte er mit einer vortrittsberechtigten 33-jährigen Autofahrerin. Die drei Kinder fuhren im Auto der 33-Jährigen mit.

(dsc/sda)