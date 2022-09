Polizeirapport

Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss gehen Basler Polizei ins Netz

Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss sind am Donnerstag in Basel zwischen 14.00 und 17.00 Uhr von Verkehrspolizei angehalten worden. Dies geschah bei einer Verkehrskontrolle an der Schwarzwaldstrasse. Dabei wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

Bei drei Autofahrern stellte die Polizei Anzeichen auf Fahrunfähigkeit fest. Nach einer Blutanalyse wurden die Betroffenen angezeigt. Sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten den Führerausweis abgeben, wie die Kantonspolizei schrieb.

Zudem war eines der Autos nicht versichert. Der Besitzer wird ebenfalls angezeigt. Die Kontrolle fand im Rahmen einer Ausbildung junger Polizistinnen und Polizisten statt. (sda)