Die Stadtpolizei Zürich informierte über den Tod des Gleitschirmfliegers.

Polizeirapport

Gleitschirmflieger stürzt in Zürich ab und stirbt

Ein 74-Jähriger ist am Montag in Zürich bei einem Gleitschirmunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Nachmittag vom Uetliberg gestartet und in den Kreis 2 abgestürzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Rettungsflugwacht und Sanitäter konnten den Mann nicht mehr retten. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall ohne Fremdeinwirkung aus. (sda)