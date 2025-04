Polizeirapport

Mutmasslicher Femizid: Frau und Mann in Lyss BE leblos aufgefunden

In einem Pflegeheim in Lyss BE ist am Sonntag eine Frau tot aufgefunden worden. Die Behörden gehen davon aus, dass ihr Mann sie getötet hat. Dieser wurde am Montag ebenfalls tot aufgefunden.

Dies teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Dienstag mit. Bei den beiden Toten handelt es sich um eine 70 Jahre alte Schweizerin und einen 71 Jahre alten Schweizer. (dab/sda)