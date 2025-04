Polizeirapport

Inhaftierter im Gefängnis Pöschwies in Regensdorf tot aufgefunden

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ist am Sonntagnachmittag ein 57-jähriger Inhaftierter tot aufgefunden worden. Es bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Der Mann wurde reglos in seiner Zelle auf der Abteilung «Alter & Gesundheit» aufgefunden, wie die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte. Sofort eingeleitete Reanimationsmassnahmen seien erfolglos geblieben. Ein aufgebotener Arzt konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat – wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich – eine Untersuchung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung vor. (dab/sda)