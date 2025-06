Polizeirapport

47-Jähriger bei Sprung in Luganersee schwer verletzt

Für den 47-Jährigen ging der Köpfler ungünstig aus. bild: instagram

Beim Sprung in den Luganersee ist ein 47-Jähriger am Sonntagabend in Riva San Vitale TI kopfvoran in den Seegrund geprallt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Badegäste und Rettungsschwimmer der Badeanstalt retteten ihn vor dem Ertrinken.

Der italienische Staatsbürger sprang ersten Erkenntnissen zufolge von einem Floss rund 15 Meter vom Ufer der öffentlichen Badeanstalt entfernt ins Wasser. Wie die Kantonspolizei mitteilte, fuhr ihn eine Ambulanz nach der Erstversorgung ins Spital. Nach Angaben des Spitals erlitt er schwere Verletzungen. (sda)