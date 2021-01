Schweiz

Polizeirapport

Schneeräumfahrzeug erfasst Fussgängerin in Chur



Am Mittwochabend kurz vor 21:30 Uhr ist es in Chur auf der unteren Bahnhofstrasse zu einem Unfall zwischen einer Fussgängerin und einem Schneeräumfahrzeug gekommen. Die Fussgängerin habe sich dabei leicht verletzt, teilte die Stadtpolizei Chur am Donnerstagmorgen in einem Communiqué mit.

bild:stapo chur

Die 44-Jährige Fussgängerin sei durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt worden, hiess es weiter. Der genaue Unfallhergang werde zudem derzeit abgeklärt. Beim Lastwagenlenker wurde aber laut den Angaben eine Blut- sowie Urinprobe angeordnet und der Führerausweis abgenommen. (sda)

