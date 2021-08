Schweiz

Polizeirapport

Rentner durchschaut Betrug – falscher Polizist verhaftet



Die Polizei hat am Mittwoch in Frauenfeld einen 52-jährigen Betrüger verhaftet, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Sein Opfer, ein 67-jähriger Rentner, liess sich nur zum Schein darauf ein, dem Unbekannten Geld und Wertsachen zu geben. Am Ende klickten die Handschellen.

Der mutmassliche Betrüger rief den Rentner an und versuchte ihm auf Hochdeutsch weiszumachen, die Polizei habe einen Räuber verhaftet und bei diesem Notizen über ihn gefunden. Zur Sicherheit solle er ihm sein Geld und seine Wertsachen zur Aufbewahrung geben.

Der Rentner schöpfte sofort Verdacht, wie die Polizei am Freitag schrieb. Er liess sich zum Schein auf den Vorschlag des Unbekannten ein, rief aber die Polizei an. Diese verhaftete den Betrüger beim «Abholtermin». Über den 52-jährigen Türken aus dem Kanton Schaffhausen laufen noch Abklärungen. (sda)

