Polizeirapport

Jugendliche klauen 9 Motorräder in Cazis GR – und werden in Frankreich verhaftet

Vier 17-jährige Diebe haben in der Nacht auf Dienstag in Cazis GR unter anderem einen Lieferwagen und neun Motorräder aus drei Industriebetrieben gestohlen.

Daraufhin wurden sie in Frankreich unweit des Grenzübergangs festgenommen. Neben den Motorrädern und dem Lieferwagen, entwendeten die Jugendlichen auch ein Kontrollschild, Helme sowie Bargeld, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte.

Die drei auf einem Bauernhof zurückgelassenen Motorräder, versteckt zwischen Siloballen. Bild: kapo gr

Den grössten Teil der gestohlenen Ware transportierten die in Frankreich wohnhaften Jugendlichen mit dem Lieferwagen über die Landesgrenze. Unweit des Grenzübergangs wurden sie von der französischen Polizei angehalten, welche das Deliktsgut sicherstellen konnte. Drei Motorräder hatten die Täter auf einem Bauernhof unweit des Tatorts versteckt, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Straftaten werden durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Zusammenarbeit mit der französischen Justiz verfolgt. (sda)