Mann verletzt in Kriessern SG zwei Polizeibeamte

Ein verletzter Mann hat am Mittwoch in Kriessern SG eine Polizistin und einen Polizisten mit einem Schirmständer angegriffen. Er verletzte die beiden leicht. Bevor er selbst behandelt werden konnte, mussten ihn mehrere zusätzlich ausgerückte Beamte unter Kontrolle bringen.

Kurz vor 17.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei St. Gallen einen Notruf von einem verletzten Mann an der Altstätterstrasse in Kriessern SG. Der 42-jährige Italiener griff danach die zwei ausgerückten Polizisten an, wie die Kantonspolizei am Donnerstag schrieb.

Zuerst hätten die 31-jährige Polizistin und der 33-jährige Polizist ein normales Gespräch mit dem verletzten Italiener führen können. Danach ging der 42-Jährige in ein Gebäude, nahm einen Schirmständer und griff damit die Beamten an. Sie wurden dabei eher leicht verletzt und fallen für mehrere Tage aus, wie es weiter hiess.

Mehrere ausgerückte Patrouillen der Kantonspolizei und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit brachten den Mann schliesslich unter Kontrolle. Erst danach konnte er medizinisch versorgt werden. Wo sich der Italiener zuvor verletzte, ist unklar. Er wird nun angezeigt. (sda)